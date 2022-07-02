Ищем фрилансеров для написания отзывов на Яндекс Услугах, Профи ру и Авито. Необходимы личные аккаунты с историей не менее 1 года и загруженной аватаркой. Отзыв должен быть объемом 200-250 символов в нише 'Ремонт Квартир под Ключ'. Оплата 200 рублей за отзыв по факту предоставления скриншота. Отзывы нельзя удалять после получения оплаты.