Написать текст на сайт ресторана

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Закрыт41 заявка744 просмотра

Необходимо написать текст, скину шаблон сайта, чтобы можно было понять, сколько символов поместится + выдам файл с текстом, где описаны основные характеристики и т.д. (нужно будет просто красиво описать данную информацию)

3 года назад
Afilatka
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