Необходимо написать отзыв на Яндекс Услугах в сфере психологии объемом 200-250 символов. Требуется личный аккаунт в Яндексе старше 1 года с хотя бы одним ранее оставленным отзывом. Оплата 200 рублей за отзыв по факту предоставления скриншота. Отзывы должны быть написаны от разных исполнителей.
Написать текст на сайт ресторана
Необходимо написать текст, скину шаблон сайта, чтобы можно было понять, сколько символов поместится + выдам файл с текстом, где описаны основные характеристики и т.д. (нужно будет просто красиво описать данную информацию)
Заявки фрилансеров
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