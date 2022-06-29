Необходимо написать отзыв на Яндекс Услугах в сфере психологии объемом 200-250 символов. Требуется личный аккаунт в Яндексе старше 1 года с хотя бы одним ранее оставленным отзывом. Оплата 200 рублей за отзыв по факту предоставления скриншота. Отзывы должны быть написаны от разных исполнителей.
Копирайт - разовый заказ
Нужны 30 текстов для карточек товаров. Тематика: казаны, печи, аксессуары к ним.
Объем 2000-2500 знаков.
Уникальность 100% по текст.ру
Оплата 70 руб/1000 на ЮМани
30 гр/1000 на Приват
Заявки фрилансеров
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