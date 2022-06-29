Копирайт - разовый заказ

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Закрыт20 заявок733 просмотра

Нужны 30 текстов для карточек товаров. Тематика: казаны, печи, аксессуары к ним.

Объем 2000-2500 знаков.

Уникальность 100% по текст.ру

Оплата 70 руб/1000 на ЮМани

30 гр/1000 на Приват

3 года назад
tauna_17
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Заявки фрилансеров

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