Копирайтинг, тексты о казино

19 текстов тематики казино в среднем по 2к символов. Нужны ХОРОШИЕ и КАЧЕСТВЕННЫЕ тексты, написанные своими словами (не рерайт с других сайтов). Оплата 5$ за 1000 символов. Если вы реально качественно пишите, готов на повышение оплаты, можете предложить свои условия. Для начала вы пишите пробный текст (либо можете показать пример текста данной тематики, если он у вас имеется), если он мне не подходит, то сотрудничаем дальше, если нет - плачу 50% от указанной стоимости и мы прощаемся. Более подробное тз пришлю в личку.