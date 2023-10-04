Копирайтинг, тексты о казино

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Завершен30 заявок750 просмотров

19 текстов тематики казино в среднем по 2к символов. Нужны ХОРОШИЕ и КАЧЕСТВЕННЫЕ тексты, написанные своими словами (не рерайт с других сайтов). Оплата 5$ за 1000 символов. Если вы реально качественно пишите, готов на повышение оплаты, можете предложить свои условия. Для начала вы пишите пробный текст (либо можете показать пример текста данной тематики, если он у вас имеется), если он мне не подходит, то сотрудничаем дальше, если нет - плачу 50% от указанной стоимости и мы прощаемся. Более подробное тз пришлю в личку.

3 года назад
Link20
Степан 
32 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
3 года назад
$190
5 дней
Escrow
Хорошие тексты
Четкое задание и своевременная оплата

Заявки фрилансеров

Андрей
 
19 лет
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Копирайтинг
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