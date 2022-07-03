Необходимо написать отзыв на Яндекс Услугах в сфере психологии объемом 200-250 символов. Требуется личный аккаунт в Яндексе старше 1 года с хотя бы одним ранее оставленным отзывом. Оплата 200 рублей за отзыв по факту предоставления скриншота. Отзывы должны быть написаны от разных исполнителей.
Продающие тексты для нендинга
Необходимо написать продающие тексты для лендинга юриста (гражданское право).
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Заявки фрилансеров
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