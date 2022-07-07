Копирайт и рерайт, юридическая тематика

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт24 заявки1091 просмотр

Требуется написание постов (до 4000 тыс. знаков) в формате юридического блога. 

Написание постов
3 года назад
ackermanlev
Леви 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Комила
 
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Денис
 
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3 года назад
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29 лет
3 года в сервисе
Был
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Алина
 
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Была
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Юлія
 
25 лет
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Ольга
 
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49 отзывов
3 года назад
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
день назад
163 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
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50 лет
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Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
529 отзывов
3 года назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Павел
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дайана
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полина
 
29 лет
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Была
3 года назад
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Влад
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
39 лет
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Был
месяц назад
3 года назад
Арина
 
23 года
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год назад
96 отзывов(-1)
3 года назад

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