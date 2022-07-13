Написать статью

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт31 заявка436 просмотров

Нужно написать текст для сайта автозапчастей

3 года назад
guest_16577055549055
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Оксана
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Камилла
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарія
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Владислава
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олеся
 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Гарик
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дима
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
2 часа назад
246 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Вікторія
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Антон
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
529 отзывов
3 года назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Максим
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
20 дней назад
71 отзыв
3 года назад
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
3 года назад
Евген
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ирина
 
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
264 отзыва
3 года назад
Валерий
 
47 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ульяна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
день назад
163 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Максим
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
день назад
3 отзыва
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Ніна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
49 отзывов
3 года назад
Ірина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Илья
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
Дмитрий
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
45 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
3 года назад
Аделя
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • 18 текстов на тему обуви

    $21

    Требуется написать 18 статей на тему обуви для бирж ссылок. Объем каждой статьи - 2000 знаков. Уникальность текста должна составлять не менее 95%. Включите 2-3 подзаголовка и, по возможности, списки. Ознакомьтесь с условиями оплаты: 20 грн за 1000 знаков. Работа должна быть максимально информативной и без лишней воды.

    Написание статей
    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать обзор

    Требуется написать обзор на бытовую технику или гаджет объемом не менее 5000 символов. Обзор должен быть информативным и содержать детальный анализ устройства, его особенностей и функционала.

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтинг

    Требуется копирайтер для написания текстов по внутренней оптимизации сайта. Работа будет основана на четком плане действий, который будет предоставлен. Ожидаются предложения с указанием цены.

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Медицинская статья

    Ищется исполнитель для написания медицинских статей. Необходимы наличие медицинского образования или опыт в написании медицинских текстов. Статья должна быть уникальной и грамотно написанной с медицинской точки зрения. Указывайте цену за 1000 символов или страницу текста.

    Написание статей
    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать более 100 SEO-статей на английском (на уровне нейтива)

    Требуется автор для написания более 100 SEO-статей на английском языке для сайта по ремонту бытовой техники. Статьи объемом 2,5-3,5 тыс. слов, в основном рерайтинг. Необходимы знания принципов SEO-копирайтинга и высокая скорость работы. Портфолио на английском обязательно.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Статья для астролога

    Требуется написать статьи для ведического астролога. Необходим качественный копирайтинг с учетом специфики астрологии, интересный и информативный контент.

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Копірайтер зі знанням італійської мови в онлайн-школу

    Онлайн-школа Nails Secrets Academy шукає копірайтера зі знанням італійської мови. Обов'язки включають написання емейлів, постів у соцмережах та редагування рекламних текстів. Вимоги: високий рівень італійської та досвід копірайтингу. Графік роботи вільний, оплата погодинно або за текст.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    3 года назад