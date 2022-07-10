Шукається копірайтер для написання статей на сайт про електромобілі з Китаю. Необхідні огляди конкретних моделей, таких як BYD Han, а також статті на околоелектромобільні теми, новини та аналітика ринку. Важливо мати досвід та знання в цій сфері.