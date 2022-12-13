Результативность и мастерство

Я не просто мастер своего дела, который качественно и добросовестно выполняет свою работу, но также совершенствую свои навыки работы непрерывно. Владею английским языком на уровне В2, русский и украинский знаю в совершенстве. Копирайтинг и рерайтинг , а также перевод текстов и их редактирование- неотъемлемая часть моей работы уже долгое время. Имею большой опыт работы в копирайтинге и рерайтинге. Также есть опыт написания статей и выполнения качественного перевода текстов. Занимаюсь набором текстов с отсканированных файлов, фото и аудио. Сотрудничество со мной - это не только качественно выполненная в срок работа, но также и приемлемая цена.