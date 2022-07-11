Требуется копирайтер для написания текстов по внутренней оптимизации сайта. Работа будет основана на четком плане действий, который будет предоставлен. Ожидаются предложения с указанием цены.
Медицинская статья
Требуется исполнитель для написания медицинских статей.
Основное требование — наличие мед. образования или хороший опыт написания именно медицинских текстов. Статья должна быть грамотно написана именно с медицинской точки зрения. Текст, естественно, должен быть уникальным (проверяю по copyscape.com).
Пожалуйста, указывайте цену за 1000 символов или страницу текста
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