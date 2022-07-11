Требуется исполнитель для написания медицинских статей.

Основное требование — наличие мед. образования или хороший опыт написания именно медицинских текстов. Статья должна быть грамотно написана именно с медицинской точки зрения. Текст, естественно, должен быть уникальным (проверяю по copyscape.com).

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