Образование - высшее медицинское, опыт работы копирайтером - с 2008 г.
Здравствуйте! Я практикующий врач (2 специальности - терапия и семейная медицина) с 2005 г. Работаю в Одессе, в клинике ОНМедУ. С 2010 г. пишу медицинские статьи, дистанционно работаю редактором, корректором. Отвечаю на вопросы читателей, консультирую пациентов онлайн.
Мои преимущества:
- Хорошо разбираюсь практически во всех медицинских темах.
- В работе использую только данные доказательной медицины (основные источники - UpToDate, Cancer.Net, Pubmed, новые протоколы Duodecim или унифицированные украинские протоколы).
- Пишу быстро и грамотно, без воды и витиеватых выражений.
- Свободно владею русским и украинским языком, английский - В1 (intermediate, средний).
- Стрессоустойчива, спокойно реагирую на правки.
- Соблюдаю дедлайн.
- Написание информационных медицинских статей.
- СЕО-тексты.
- Рерайтинг (мне проще писать самой, но если нужно - переделываю другие тексты).
- Корректура статей, их оформление.
- Ответы на вопросы читателей.
- Онлайн-консультации.
- Переводы англ/рус, англ/укр, рус/укр, укр/рус.
Не работаю с заказчиками из РФ и Беларуси
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$10
6 баллов
6 лет назад
Не могу сказать, что качество редактуры меня полностью устроило, но для авторских проектов исполнитель подходит.
Ответный отзыв
Все ок