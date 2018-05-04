klux

Светлана klux

 
41 годУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Образование - высшее медицинское, опыт работы копирайтером - с 2008 г.

Здравствуйте! Я практикующий врач (2 специальности - терапия и семейная медицина) с 2005 г. Работаю в Одессе, в клинике ОНМедУ. С 2010 г. пишу медицинские статьи, дистанционно работаю редактором, корректором. Отвечаю на вопросы читателей, консультирую пациентов онлайн.

Мои преимущества:

  • Хорошо разбираюсь практически во всех медицинских темах.
  • В работе использую только данные доказательной медицины (основные источники - UpToDate, Cancer.Net, Pubmed, новые протоколы Duodecim или унифицированные украинские протоколы).
  • Пишу быстро и грамотно, без воды и витиеватых выражений.
  • Свободно владею русским и украинским языком, английский - В1 (intermediate, средний).
  • Стрессоустойчива, спокойно реагирую на правки.
  • Соблюдаю дедлайн.
Основные направления работы:

  • Написание информационных медицинских статей.
  • СЕО-тексты.
  • Рерайтинг (мне проще писать самой, но если нужно - переделываю другие тексты).
  • Корректура статей, их оформление.
  • Ответы на вопросы читателей.
  • Онлайн-консультации.
  • Переводы англ/рус, англ/укр, рус/укр, укр/рус.
Также могу писать о детско-родительских отношениях, настольных играх и качественной детской литературе (это хобби).

Не работаю с заказчиками из РФ и Беларуси

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
IPlatonova
49 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
6 баллов
6 лет назад
Редактирование и корректура медицинских текстов
Не могу сказать, что качество редактуры меня полностью устроило, но для авторских проектов исполнитель подходит.
Все ок
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