Образование - высшее медицинское, опыт работы копирайтером - с 2008 г.

Здравствуйте! Я практикующий врач (2 специальности - терапия и семейная медицина) с 2005 г. Работаю в Одессе, в клинике ОНМедУ. С 2010 г. пишу медицинские статьи, дистанционно работаю редактором, корректором. Отвечаю на вопросы читателей, консультирую пациентов онлайн.

Мои преимущества:

Хорошо разбираюсь практически во всех медицинских темах.

В работе использую только данные доказательной медицины (основные источники - UpToDate, Cancer.Net, Pubmed, новые протоколы Duodecim или унифицированные украинские протоколы).

Пишу быстро и грамотно, без воды и витиеватых выражений.

Свободно владею русским и украинским языком, английский - В1 (intermediate, средний).

Стрессоустойчива, спокойно реагирую на правки.

Соблюдаю дедлайн.

Основные направления работы:

Написание информационных медицинских статей.

СЕО-тексты.

Рерайтинг (мне проще писать самой, но если нужно - переделываю другие тексты).

Корректура статей, их оформление.

Ответы на вопросы читателей.

Онлайн-консультации.

Переводы англ/рус, англ/укр, рус/укр, укр/рус.

Также могу писать о детско-родительских отношениях, настольных играх и качественной детской литературе (это хобби).

Не работаю с заказчиками из РФ и Беларуси