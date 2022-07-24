Тексты Тигристое

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Завершен1 заявка103 просмотра

Валерия, добрый день! Вас порекомендовали) Нам нужно написать тексты для сайта www.tigristoe.com Вот Тз, оцените, пожалуйста, по стоимости и срокам.

3 года назад
guest_16575325772584
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
3 года назад
$130
7 дней
Escrow
Валерия, спасибо большое! Тексты очень красивые получились, интересные, все четко в срок, с вами приятно работать, буду обращаться!)
Сотрудничество было продуктивным и приятным. Рекомендую заказчика!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
3 года назад
#1
Копирайтинг

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