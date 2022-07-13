Требуется написать обзор на бытовую технику или гаджет объемом не менее 5000 символов. Обзор должен быть информативным и содержать детальный анализ устройства, его особенностей и функционала.
18 текстов на тему обуви
Необходимо написание статей под биржи ссылок. Количество статей 18 шт. Объем одной статьи 2000 збп.
Уникальность по сервису на ваш выбор не менее 95%
В статье:
- 2-3 подзаголовка
- по возможности список(нумерованный или маркированный)
- максимально без воды
По цене предлагаем 20 грн/1000 збп.
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