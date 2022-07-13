Требуется написать две статьи по 4 тыс. символов о водяном теплом поле. Первая статья охватывает преимущества и особенности, вторая — монтаж и советы по материалам. Каждая статья должна содержать подзаголовки, списки, иллюстрации и равномерно распределенные ключевые слова: тула, цена, монтаж и другие. Включить блоки вопросов и ответов.