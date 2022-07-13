1. Водяной тёплый пол в частном доме:

преимущества, особенности, влияние на организм, выгоды от использования, дополнительные фичи про контроль температуры и т.д., а также блок вопрос-ответов на 3-4 запроса https://clck.ru/sHHnR

2. Монтаж водяного тёплого пола:

способы укладки, основные этапы, советы по материалам, дополнительные фичи про контроль температуры и т.д., а также блок вопрос-ответов на 3-4 информационных запроса https://clck.ru/sHHkg

Требования:

- объём каждой статьи 4-4,5 тыс. символов;

- использовать подзаголовки, нумерованные и ненумерованные перечисления (списки);

- подобрать картинки для иллюстрации;

- употребить в любой удобной словоформе указанные слова, распределить их равномерно по тексту:

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