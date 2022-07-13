Требуется написать информационную статью на английском языке на тему 'How long should you sit in a sauna'. Статья должна быть уникальной и содержательной, с акцентом на здоровье и безопасность. Примеры конкурентных статей указаны для ориентира.
Написать 2 статьи по 4 тыс.символов
1. Водяной тёплый пол в частном доме:
преимущества, особенности, влияние на организм, выгоды от использования, дополнительные фичи про контроль температуры и т.д., а также блок вопрос-ответов на 3-4 запроса https://clck.ru/sHHnR
2. Монтаж водяного тёплого пола:
способы укладки, основные этапы, советы по материалам, дополнительные фичи про контроль температуры и т.д., а также блок вопрос-ответов на 3-4 информационных запроса https://clck.ru/sHHkg
Требования:
- объём каждой статьи 4-4,5 тыс. символов;
- использовать подзаголовки, нумерованные и ненумерованные перечисления (списки);
- подобрать картинки для иллюстрации;
- употребить в любой удобной словоформе указанные слова, распределить их равномерно по тексту:
тула
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цена под ключ
цена за квадратный метр
стоимость отопления
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купить
монтаж
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