Копирайтер для написания статей

добрый день! интересуют такие темы для написания статей

- Фарма (фармацевтические продукты)

- Банкинг - тексты для банка

- Табачка - тексты для табачных продуктов

- Бьюти индустрия

Если у вас опыт в какой-то сфере и за какую тему могли бы взяться?

так же если есть - пример вашей работы.

спасибо и буду ожидать вашего ответа 