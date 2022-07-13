Требуется написать 18 статей на тему обуви для бирж ссылок. Объем каждой статьи - 2000 знаков. Уникальность текста должна составлять не менее 95%. Включите 2-3 подзаголовка и, по возможности, списки. Ознакомьтесь с условиями оплаты: 20 грн за 1000 знаков. Работа должна быть максимально информативной и без лишней воды.