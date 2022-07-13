Требуется копирайтер для создания статей на темы: фармацевтические продукты, банковские услуги, табачные изделия и бьюти индустрия. Опыт в одной из сфер будет преимуществом. Примеры работ приветствуются.
Написать информационную статью на английском
Для заполнения сайта контентом необходимо написать информационную статью на тему "How long should you sit in a sauna"
Примеры конкурентов:
https://www.healthline.com/health/how-long-in-a-sauna
https://saunamarketplace.com/how-long-should-you-stay-in-a-sauna/
https://portablesauna.com.au/how-long-should-you-stay-in-a-sauna/
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