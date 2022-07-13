Написать текст для рекламного поста в телеграмм

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Закрыт36 заявок903 просмотра

Нужно написать 3 примера продающего текста. У меня магазин кроссовок в ТГ. И рекламу делаю закупами в других телеграм каналах.

3 года назад
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