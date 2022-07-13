Необходимо разработать текст для главной страницы, посвященной копирайтингу. Ожидается уникальный и интересный контент, который привлечет внимание посетителей и поможет в продвижении сайта.
Написать текст для рекламного поста в телеграмм
Нужно написать 3 примера продающего текста. У меня магазин кроссовок в ТГ. И рекламу делаю закупами в других телеграм каналах.
Заявки фрилансеров
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