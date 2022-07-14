Требуется написать отзыв на Яндекс Картах для пользователей с уровнем 'Знаток города' выше 3. Оплата производится только после успешного прохождения модерации. Все необходимые инструкции будут предоставлены после подтверждения соответствия требованиям.
Копирайтинг на английском
Нужен качественный копирайтинг на английском. Пишите цены за 1 тыс знаков.
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