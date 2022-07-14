Требуется написать статью на тему азартных игр с акцентом на бренд Вулкан 777. В обзоре должны быть 3-4 упоминания сайта, а также анкорные ссылки. Объем текста — 2600 символов, уникальность не ниже 90%. Используйте структурированный подход с подзаголовками и списками.
Оставить Отзыв на Яндекс Картах Если у вас "Знаток Города" выше чем 3
Задача
Если у вас Знаток города ниже чем 3, не берите задание, пожалуйста.
Нужен отзыв на яндекс карты, чтоб он прошел модерацию, оплата только после нее на карту. Все инструкции я вам скину если вы подходите для выполнения работы
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