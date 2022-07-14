Задача

Если у вас Знаток города ниже чем 3, не берите задание, пожалуйста.

Нужен отзыв на яндекс карты, чтоб он прошел модерацию, оплата только после нее на карту. Все инструкции я вам скину если вы подходите для выполнения работы