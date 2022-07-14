Оставить Отзыв на Яндекс Картах Если у вас "Знаток Города" выше чем 3

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок815 просмотров

Задача

Если у вас Знаток города ниже чем 3, не берите задание, пожалуйста.

Нужен отзыв на яндекс карты, чтоб он прошел модерацию, оплата только после нее на карту. Все инструкции я вам скину если вы подходите для выполнения работы

3 года назад
lulboy
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

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