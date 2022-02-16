Написать 2 коротких статьи (для соцсетей) тема: СОБАКИ

КопирайтингЗакрыт19 заявок704 просмотра
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Здравствуйте, авторы!

Уважаю Ваше время, поэтому дал информацию коротко и конструктивно. Пожалуйста, уважайте и мое время. Поэтому шаблонные заявки сразу удаляю.

Нужен копирайтер для написания 2-х коротких статей на тему домашних животных. 

В данном случае, речь идет о собаках, если понравится результат, в дальнейшем будут периодические заказы на тему и собак, и кошек.

Писать нужно не от себя, а скорее грамотный и качественный рерайт готовых материалов! Потому как необходима экспертность, а её Вы сможете получить только из экспертных статей или консультации специалиста (для которого и пишем материал).

Возможно, нужен будет не рерайт, а именно "со слов эксперта". Это уже как Вам удобнее и как договоримся.

Интересует цена, примеры текстов о животных и скорость.

2 года назад
lexgromoff
Алексей 
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
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