Написать 2 коротких статьи (для соцсетей) тема: СОБАКИ

Здравствуйте, авторы!

Уважаю Ваше время, поэтому дал информацию коротко и конструктивно. Пожалуйста, уважайте и мое время. Поэтому шаблонные заявки сразу удаляю.

Нужен копирайтер для написания 2-х коротких статей на тему домашних животных.

В данном случае, речь идет о собаках, если понравится результат, в дальнейшем будут периодические заказы на тему и собак, и кошек.

Писать нужно не от себя, а скорее грамотный и качественный рерайт готовых материалов! Потому как необходима экспертность, а её Вы сможете получить только из экспертных статей или консультации специалиста (для которого и пишем материал).

Возможно, нужен будет не рерайт, а именно "со слов эксперта". Это уже как Вам удобнее и как договоримся.

Интересует цена, примеры текстов о животных и скорость.