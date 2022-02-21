Для сайта по продажам мешков требуется написать описание компании- https://meshki.pro/

Требования:

1. Не более 1400 символов

2. Грамотный текст без ошибок

3. В текст обязательно разделением абзацами, список

4. Уникальность 90% по text.ru

О чем текст?

В тексте:

1. Небольшое описание создания компании (Придумать самим, без указания года создания или каких либо фамилий) (Пример: компания PRO.Мешки работает по России довольно продолжительное время, мы начали как маленькое производство обычных мусорных мешков, со временем у нас открылись филиалы, и стали производить много-много мешков разных материалов. Не надо брать этот материал за основу, это чисто полет мыслей.)

2. Краткое описание процессов производства мешков (тут можно упомянуть про качественное европейское оборудование и т.д.)

3. Описание проверки качества

4. Описание условий работы с нами (изготовление мешков любых размеров, толщины, полное соблюдение ГОСТа, возможность нанесения логотипа на продукцию, быстра доставка, персональный менеджер + ещё что-то нибудь можно придумать)

Если вопросы есть (а они скорее всего будут), пишите