Дорогие копирайтеры. Специалисты своего дела. Необходимо написать несколько текстов для лендинга и прелендинга на основе предоставляемого материала. С одной стороны, текст должен разумно вписываться в контекст продвигаемой продукции, все таки это определенный специфичный продукт, с другой ...
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Для сайта по продажам мешков требуется написать описание компании- https://meshki.pro/
Требования:
1. Не более 1400 символов
2. Грамотный текст без ошибок
3. В текст обязательно разделением абзацами, список
4. Уникальность 90% по text.ru
О чем текст?
В тексте:
1. Небольшое описание создания компании (Придумать самим, без указания года создания или каких либо фамилий) (Пример: компания PRO.Мешки работает по России довольно продолжительное время, мы начали как маленькое производство обычных мусорных мешков, со временем у нас открылись филиалы, и стали производить много-много мешков разных материалов. Не надо брать этот материал за основу, это чисто полет мыслей.)
2. Краткое описание процессов производства мешков (тут можно упомянуть про качественное европейское оборудование и т.д.)
3. Описание проверки качества
4. Описание условий работы с нами (изготовление мешков любых размеров, толщины, полное соблюдение ГОСТа, возможность нанесения логотипа на продукцию, быстра доставка, персональный менеджер + ещё что-то нибудь можно придумать)
Если вопросы есть (а они скорее всего будут), пишите
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