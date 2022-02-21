Написать описание компании

КопирайтингЗавершен10 заявок637 просмотров
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Для сайта по продажам мешков требуется написать описание компании- https://meshki.pro/

Требования:

1. Не более 1400 символов

2. Грамотный текст без ошибок

3. В текст обязательно разделением абзацами, список

4. Уникальность 90% по text.ru

О чем текст?

В тексте:

1. Небольшое описание создания компании (Придумать самим, без указания года создания или каких либо фамилий) (Пример: компания PRO.Мешки работает по России довольно продолжительное время, мы начали как маленькое производство обычных мусорных мешков, со временем у нас открылись филиалы, и стали производить много-много мешков разных материалов. Не надо брать этот материал за основу, это чисто полет мыслей.)

2. Краткое описание процессов производства мешков (тут можно упомянуть про качественное европейское оборудование и т.д.)

3. Описание проверки качества

4. Описание условий работы с нами (изготовление мешков любых размеров, толщины, полное соблюдение ГОСТа, возможность нанесения логотипа на продукцию, быстра доставка, персональный менеджер  + ещё что-то нибудь можно придумать)

Если вопросы есть (а они скорее всего будут), пишите

2 года назад
f1ash2back
Никита 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
ArinVPo
Арина 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
день назад
2 года назад
$5
1 день
Заказывали короткую техническую статью. Автор быстро и грамотно написал, нам понравилось!
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