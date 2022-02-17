Копирайтер для сайта про маникюр и дизайн ногтей

Добрый день, ищу копирайтера с сертификатом (дипломом) мастера по маникюру.

Основная задача - написание SEO оптимизированных статей про дизайн ногтей для сайта.

Одним из основных требований является согласие на создание страницы автора на сайте с размещением на ней информации об авторе, включая сертификат/диплом мастера и ссылку на соц.сеть.

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