Копирайтинг статьи. Автопутешествия

Требуется статья по тематике "автопутешествия" в определенном регионе (детали согласуем с исполнителем). Оплата 150 р.\1000 збп, требуемой объем ~3К збп.

Нужен качественный копирайт, с вычиткой текста на ошибки, с соблюдением хорошей стилистики, без жаргонизмов и косностей - нужен текст для людей, который интересно прочитать, получить полезную информацию а не воду, что подразумевает вычитку информации в сети Интернет (факты, цифры, примеры и т.п.).

Просьба присылать примеры работ! Преимущественный выбор - кандидатам с портфолио!

В случае успешности работы - предложение о продолжении сотрудничества!