Копирайтинг статьи. Автопутешествия

Нужно писать и размещать отзывы на Яндекс карты. Регион - Москва, вид деятельности - приемный пункт химчистки. Оплата только после модерации. Стоимость 1 опубликованного отзыва - 80 руб. От 100 збп. Оплата на карту ...
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Требуется статья по тематике "автопутешествия" в определенном регионе (детали согласуем с исполнителем). Оплата 150 р.\1000 збп, требуемой объем ~3К збп.
Нужен качественный копирайт, с вычиткой текста на ошибки, с соблюдением хорошей стилистики, без жаргонизмов и косностей - нужен текст для людей, который интересно прочитать, получить полезную информацию а не воду, что подразумевает вычитку информации в сети Интернет (факты, цифры, примеры и т.п.).
Просьба присылать примеры работ! Преимущественный выбор - кандидатам с портфолио!
В случае успешности работы - предложение о продолжении сотрудничества!
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