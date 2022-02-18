Текста для поста в ВК о товарах для взрослых

Нужно написать статью о товарах для взрослых

Тема: как подобрать свою первую секс-игрушку

Формат: информационный, но нужно упомянуть название магазина в тексте 2 разаЦелевая аудитория: люди 18-30 лет, которые имеют минимальный или не имеют совсем опыта использования интимных товаров

Размещение: пост в ВК

Ключевые слова: Вкус близости (название магазина) два раза

Уникальность текста: 70%-100% (text.ru)

План текста:

1) Вступление о том зачем нужны игрушки

2) Виды игрушек: Вибраторы, пробки, фаллоимитаторы, вибрационные кольца 3) Как выбрать подходящую (Материал, размеры, вид стимуляции)

4) Вкратце рассказать о пользе лубрикантов

Количество символов : 1500 (без пробелов)