Нужен рерайтер статей по дизайну и ремонту

Ищу человека, который будет выполнять рерайт статей на тему дизайна и ремонта, рассчитываю на длительное сотрудничество.

Основное требование: информативность (материал должен максимально раскрывать тему, ключевые слова, желательно использовать несколько источников для рерайта). Также текст должен быть уникальным не менее 95%

Оплата для начала 30, если сработаемся, то-35 WMR за 1000 символов.

В первую очередь буду рассматривать предложения рерайтеров, которые писали статьи на подобную тематику, с которыми можно ознакомится.