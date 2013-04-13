Здравствуйте, уважаемые исполнители, нам нужно несколько людей, которые могут писать хорошие тексты по разным темам, в день примерно по 10 000 символов б\п. Требуется наличие аськи, чтобы мы могли связываться с вами по поводу ...
Нужен рерайтер статей по дизайну и ремонту
Ищу человека, который будет выполнять рерайт статей на тему дизайна и ремонта, рассчитываю на длительное сотрудничество.
Основное требование: информативность (материал должен максимально раскрывать тему, ключевые слова, желательно использовать несколько источников для рерайта). Также текст должен быть уникальным не менее 95%
Оплата для начала 30, если сработаемся, то-35 WMR за 1000 символов.
В первую очередь буду рассматривать предложения рерайтеров, которые писали статьи на подобную тематику, с которыми можно ознакомится.
Заявки фрилансеров
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