Написать о 5 проблемах и 5 преимуществах компании

Добрый вечер!

необходимо написать о пяти проблемах, с которыми сталкивается клиент, обращаясь в банк, и о пяти преимуществах при обращении клиента к кредитному брокеру.

Вот заголовки.

Проблемы:

1. Комиссии и другие неприятности.

2. Напрасная трата времени.

3.Некомпетентность сотрудников.

4.Высокая процентная ставка.

5.Обязательные дополнительные услуги.

Преимущества:

1.Защита от переплат.

2.Экономия времени.

3.Квалифицированная помощь.

4.Минимальная процентная ставка.

5.Услуги на Ваш выбор.

По каждой проблеме и преимуществу необходимо написать 4-5 предложений, емких, характеризующих тот или иной пункт. Причем из проблемы должно вытекать преимущество, то есть пункты должны быть взаимосвязаны.

Примерный текст, самый ужасный и корявый, я покажу. Его нужно взять за основу, но не использовать.

Желательно, чтобы вы знали специфику банковских продуктов. Литературно-деловой язык. Без повторений и косноязычных фраз.

Желательно, чтобы было в стиле этого: gorod-mashin.com, в середине сайта

Срок - до утра.

Оплата по факту, 1000 рублей.