Написать о 5 проблемах и 5 преимуществах компании

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Завершен2 заявки198 просмотров

Добрый вечер!

необходимо написать о пяти проблемах, с которыми сталкивается клиент, обращаясь в банк, и о пяти преимуществах при обращении клиента к кредитному брокеру.

Вот заголовки.

Проблемы:

1. Комиссии и другие неприятности.

2. Напрасная трата времени.

3.Некомпетентность сотрудников.

4.Высокая процентная ставка.

5.Обязательные дополнительные услуги.

Преимущества:

1.Защита от переплат.

2.Экономия времени.

3.Квалифицированная помощь.

4.Минимальная процентная ставка.

5.Услуги на Ваш выбор.

По каждой проблеме и преимуществу необходимо написать 4-5 предложений, емких, характеризующих тот или иной пункт. Причем из проблемы должно вытекать преимущество, то есть пункты должны быть взаимосвязаны.

Примерный текст, самый ужасный и корявый, я покажу. Его нужно взять за основу, но не использовать.

Желательно, чтобы вы знали специфику банковских продуктов. Литературно-деловой язык. Без повторений и косноязычных фраз.

Желательно, чтобы было в стиле этого: gorod-mashin.com, в середине сайта

Срок - до утра.

Оплата по факту, 1000 рублей.

12 лет назад
xxx999xxx
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

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Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$30
1 день
Очень доволен работой. Креативно и нестандартно! Всем рекомендую!
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Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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