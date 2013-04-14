Нужны копирайтеры для выполнения периодических заказов. Статьи на разные темы. Оплата за 1000 знаков - 50 рублей, преимущественно Яндекс.деньгами.
Написание небольших сообщений об акциях ИМ
Необходимо написание небольших постов в интернете об акциях интернет-магазина на кухонную технику. Сайты выбираете сами.Оплата по веб-мани, 3 рубля за каждый переход по вашей ссылке. Кол-во переходов по вашим ссылкам отслеживается автоматически в режиме реального времени. По деньгам выходит примерно 300-400 рублей в день, конкретных объемов не даю.
Ко всем желающим просьба оставлять адреса эл. почты для отправки подробностей
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