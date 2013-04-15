Необходимо написать отзывы на 20 автомобилей >2000 символов каждый Остальные детали и полное ТЗ по заказу обсудим с исполнителем Сдавать работу можно по частям- крайний срок для всех ...
Написать отзывы в Гугл+
Для нескольких сайтов об отдыхе нужно написать отзывы.
С разных аккаунтов.
От вас примеры в личку, если выполняли подобную работу.
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