Нужно придумать сценарий на 10-15 секунд

Отличнейший исполнитель.. Придумал несколько очень интересных сценариев, хотя была дана не легкая задача и очень узкая тема. Сотрудничесвом доволен. Очень понравилось что исполнитель был готов подождать 5 дней пока я смог с ним полностью рассчитатся - за что особое спасибо) С удовольствием продолжу сотрудничество. С уважением, Варава Евгений