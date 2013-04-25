Нужно придумать сценарий на 10-15 секунд

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Завершен2 заявки127 просмотров

Доброе утро.

Нужно придумать сценарий для записи на радио на 10-15 секунд.

Весело, креативно :)

Пример: http://radioprodaji.ru/audioroliki?view=71889001

Вот такой стиль бы вполне устроил.

Желательно на украинском языке.. Но это не помеха

Жду цену и сроки)

С уважением, Евгений

12 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$20
2 дня
Отличнейший исполнитель.. Придумал несколько очень интересных сценариев, хотя была дана не легкая задача и очень узкая тема. Сотрудничесвом доволен. Очень понравилось что исполнитель был готов подождать 5 дней пока я смог с ним полностью рассчитатся - за что особое спасибо) С удовольствием продолжу сотрудничество. С уважением, Варава Евгений
Благодарен Евгению за доброжелательность в сотрудничестве и исключительную порядочность! Не смотря на то, что в ротацию был запущен совершенно иной ролик, все мои чаяния и труды были полностью оплачены в предустановленном объеме! Порядочность важнее сиюминутной наживы, на таких людях держится Добрая сторона Земли. Успехов!

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Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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