Есть несколько статейных порталов на вордпресс. На всех качество статей оставляет желать лучшего. Что нужно сделать: 1) проверить ошибки и стиль 2)повысить смысловую нагрузку 3)где ...
Небольшие текстовые материалы
gb-auto
Необходимы небольшие текстовые материалы для разделов:
1. Детали двигателя и трансмисии
2. Электрика
3. Шины и диски
4. Детали рулевого управления
5. Детали ходовой части
6. Детали кузова
7. Запчасти для ТО
Требуется написать 1000-1500 знаком текста по каждой из данных категорий.\
цена ориентировочно 2 доллара за 1000 знаков !
Выбранный исполнитель
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