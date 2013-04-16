Небольшие текстовые материалы

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Завершен12 заявок234 просмотра

gb-auto

Необходимы небольшие текстовые материалы для разделов:

1. Детали двигателя и трансмисии

2. Электрика

3. Шины и диски

4. Детали рулевого управления

5. Детали ходовой части

6. Детали кузова

7. Запчасти для ТО

Требуется написать 1000-1500 знаком текста по каждой из данных категорий.\

цена ориентировочно 2 доллара за 1000 знаков !

12 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$14
1 день
Работа была выполнена на ОТЛИЧНО ! Исполнитель просто СУПЕР ! ;)
Очень приятно было сотрудничать. Задание четкое, общение приятное, оплата своевременная! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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