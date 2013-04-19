Оптовый заказ на рерайт

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки148 просмотров

Необходимо написать отзывы на 20 автомобилей

>2000 символов каждый

Остальные детали и полное ТЗ по заказу обсудим с исполнителем

Сдавать работу можно по частям- крайний срок для всех машин- пятница (19.04)

12 лет назад
sonar4
45 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$40
3 дня
Отличный исполнитель! Настойчиво рекомендую к сотрудничество! Держат марку. Так держать!
Четкая постановка задачи, мгновенная оплата - основные черты Александра. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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