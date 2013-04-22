100 поздравлений в стихах

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Завершен1 заявка107 просмотров

Необходимо написать 100 поздравлений в стихах для сайта http://pozdrawleniya.ru/

Список категорий отправлен на почту

Стихи по 4 и 8 строк

Оплата WebMoney WMR

12 лет назад
SplashWeb
Роман 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
$150
7 дней
Юлия быстро и оперативно справилась с большой работой! Большое ей спасибо за это! Будем сотрудничать дальше!
Идеальный заказчик! Сотрудничеством с Романом очень довольна! Интересное задание, мгновенная оплата. Буду рада продолжению сотрудничества и всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад

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