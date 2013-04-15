Обзор автомобильных масел

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Закрытнет заявок95 просмотров

Требования по оформлению:

Структура текста должна быть следующей:

заголовок (до 100 знаков с ключем)

анонс статьи (150-200 знаков с ключем)

заголовок 2 (до 100 знаков с ключем)

основной текст 1600-1700

Тексты должны быть уникальны, без граматических ошибок, между всеми словами должны быть проставлены единичные пробелы.

12 лет назад
AlexAvdeev
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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