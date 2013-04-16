Рерайтер

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Закрыт25 заявок421 просмотр

Доброго времени суток!

Нам требуются рерайтеры для СМИ сайта.

Поиск информации в сети.

Доведение текста до 98% уникальности.

Находящиеся в сети с 09:00.

Быстропишущие, грамотные люди.

Наличие портфолио - желательно.

Сразу пишите цену за 1000зн.

Ждем предложений.

12 лет назад
vosem
Игорь 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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