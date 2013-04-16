срочно нужно несколько авторов для долгосрочного сотрудничества. прошу людей, которые не понимают как проверять уникальность, которые не владеют грамотным русским языком, которые не знают где нужно ставить запятые и думают что знают лучше, чем заказчик ...
Рерайтер
Доброго времени суток!
Нам требуются рерайтеры для СМИ сайта.
Поиск информации в сети.
Доведение текста до 98% уникальности.
Находящиеся в сети с 09:00.
Быстропишущие, грамотные люди.
Наличие портфолио - желательно.
Сразу пишите цену за 1000зн.
Ждем предложений.
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