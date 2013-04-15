Требуется копирайт 1 статьи и два ее рерайта. Объем текста - по 450 слов в каждой статье. Цена договорная. Сроки написания - не жмут. Имеется список ...
Ответственные копирайтеры требуются
День добрый! Прошу меня понять, ребята, исхожу из опыта общения с копирайтерами.
Если у вас проблемы с интернетом, электричеством или часто болеют дети - не беспокоить, так как продлевать сроки и выслушивать ваши отмазки я не буду. Нет такой возможности. Проще найти нового исполнителя.
Если вы используете деревенские выражения: "ну", "ж", "так-то" и пр., путаете склонения (вы простите, но особенно это касается "копирайтеров с Украины и Молдовы) и любите впихивать в тексты длинноты: "В связи со всем этим будет не лишним справедливо отметить, что....", лишь для того, чтобы увеличить водой количество символов - не беспокойте. Я копирайтер с опытом 10 лет и вижу это разу же.
Если вы будете писать, что готовы предложить от 30-50 тыщ. качественного контента в день/час/минуту - просьба не беспокоить.
Если не знаете, что такое тошнота текста - не беспокойте.
Если считаете, что читатель идиот и ему на пол статьи надо объяснять общими штампами, что при строительстве дома лучше обратиться к специалистам, а не строить дом самому.... - не беспокойте.
Если вас не устраивает оплата, то писать мне об этом не надо :-). Просто не беспокойте.
Если у вас нет Скайпа, увы, тоже общаться будет невозможно.
С остальными можно посотрудничать.
ВНИМАНИЕ! ОПЛАТА! 1000 символов без пробелов - 30 рублей. Если мне не придется переделывать за вами косяки, опечатки и прочую муть, то оплата будет 40 - 50-55 руб. 1000 без пробелов. Темы всякие.
Пишите, вменяемым людям отвечу сразу же и дам работу сразу.
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