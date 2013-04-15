SEO тексты, статьи. Портал посуточной аренды жилья

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Закрыт14 заявок247 просмотров

Качественные и уникальные SEO-тексты. Копирайт.

Тексты размером 1000 - 2000 символов.

Сайт в стадии доработки

Кол-во статей: от 1 до 30 шт.

Требование к кандидатам:

1) Русский язык. Грамотность.

2) SEO для контента

Оплата Приват24, банковский перевод.

Гарантированно, своевременно. Можно постатейно или поэтапно.

Предоплату не практикуем.

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От Вас:

1) Портфолио.

2) Ваша продуктивность? (Примерное кол-во статей в неделю.)

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12 лет назад
COOLCKUA
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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