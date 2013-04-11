Добрый день, есть готовый сайт на Опенкарт (midea.ck.ua), нужно прописать правильные ссылки, то есть убрать index.php, что бы ссылка на товар была не в таком виде http://midea.ck.ua/index.php?route=product/product&path=59&product_id=53, а в таком виде http://midea.ck.ua/Idea_ISR-09HR-T.html, аналогично ...