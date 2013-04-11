Добрый день, есть готовый сайт на Опенкарт (midea.ck.ua), нужно прописать правильные ссылки, то есть убрать index.php, что бы ссылка на товар была не в таком виде http://midea.ck.ua/index.php?route=product/product&path=59&product_id=53, а в таком виде http://midea.ck.ua/Idea_ISR-09HR-T.html, аналогично ...
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Прикрепить готовый дизайн на готовую CMS. Интернет магазин по продаже кондиционеров. Должно быть: - 4-и фильтра сортировки товаров (по цене, по хладагенту, размер помещения, цвет) ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт12 лет назад
Качественные и уникальные SEO-тексты. Копирайт. Тексты размером 1000 - 2000 символов. Сайт в стадии доработки Кол-во статей: от 1 до 30 шт. Требование к кандидатам: ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день, уважаемые программисты. Есть готовый сайт на VAMSHOP cool.ck.ua, нужно сделать редизайн сайта. Дизайн уже готов, нужна только программная часть. + добавить парсер (используется несколько прайс-листов) для загрузки новых товаров, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад