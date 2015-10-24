Нарисовать печатную плату по чертежу в формате PCB

Чертежи и СхемыЗакрыт6 заявок319 просмотров
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У нас есть макеты печатных плат в формате Corel. Эти макеты нужно перевести в формат pcb, используя к примеру программу Altium Designer.

в приложении один из чертежей.

8 лет назад
3ti
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
rust_mc
53 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$2
1 день