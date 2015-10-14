Сконвертить 6 чертежей из cdw в в AUTOCAD и компас 15

Перечертить данный рисунок в AutoCad или Компас. Размеров нет, сделать приближенно. Нужен схематический для книги.
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