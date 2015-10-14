Произвести расчет конструкции на статические и динамические нагрузки

Здравствуйте!

Есть конструкция из металлического профиля (Во вложении), которая, как показала практика не справляется с нагрузками под которые проектировалась изначально.

Необходимо сделать расчет нагрузок и на его основании предложить изменения в конструкцию, а также возможно по используемым материалам.

Задача достаточно срочная. Прошу указывать цену и сроки.

Спасибо.