Отрисовать схему спортивного комплекса.
Произвести расчет конструкции на статические и динамические нагрузки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Есть конструкция из металлического профиля (Во вложении), которая, как показала практика не справляется с нагрузками под которые проектировалась изначально.
Необходимо сделать расчет нагрузок и на его основании предложить изменения в конструкцию, а также возможно по используемым материалам.
Задача достаточно срочная. Прошу указывать цену и сроки.
Спасибо.
- Похожие заказы
- Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть план объекта с размерами, есть размеры доски. Неоходимо на плане нарисовать схему раскладки доскиЗавершен8 лет назад
Необходимо реализовать интерактивное построение маршрута на схеме Метро. По аналогии как например тут: http://www.metromap.ru (одна страница в шаблоне) Схема в PDF прикрепляется. Время перегонов между станциями есть, но желательно выносить эти данные на управление. Интересует предполагаемый принцип реализации, ...Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
нужно сейчас или ночью стоимость?Чертежи и Схемы9 заявокЗакрыт8 лет назад
Перечертить данный рисунок в AutoCad или Компас. Размеров нет, сделать приближенно. Нужен схематический для книги.Завершен8 лет назад
Добрый день! Нужно отрисовать схему этажа здания университета по плану БТИ. Прикладываю схему с пояснениями и инструкцию по созданию SVG в AI. Требуется нарисовать общую схему, в упрощенном и приятном виде. Чем проще - тем лучше, без всяких ...Закрытнет даты
- $50
Необходимо сделать поэтажный план на здание. Здание состоит из цеха (1 этаж) и пристройки (3 этажа). Отрисовать в автокаде план со сканов технического паспорта. Отрисовать в соответствии с условными знаками. Цех сделан на бумаге на А1 формате (фото ...Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть простая деталь. Механик набросал на бумаге. Нужно сделать чертеж детали, что бы отдать ее в металлообработку.Завершен8 лет назад
Есть схема обычная черно-белая (см. прикрепленный файл) но нужно ее сделать вот в таком оформлении как тут http://www.arenabc.ru/plane Таких схем 3 шт, стоимость и сроки выполнения в комментарииЧертежи и Схемы47 заявокЗакрыт8 лет назад