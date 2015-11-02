Отрисовать схему спортивного комплекса.

Чертежи и СхемыЗавершен10 заявок283 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Отрисовать схему спортивного комплекса.

8 лет назад
gigri
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
onlgn
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Построение маршрута на схеме Метро

    Необходимо реализовать интерактивное построение маршрута на схеме Метро. По аналогии как например тут: http://www.metromap.ru​ (одна страница в шаблоне) Схема в PDF прикрепляется. Время перегонов между станциями есть, но желательно выносить эти данные на управление. Интересует предполагаемый принцип реализации, ...

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовать схему этажа здания в AI и SVG

    Добрый день! Нужно отрисовать схему этажа здания университета по плану БТИ. Прикладываю схему с пояснениями и инструкцию по созданию SVG в AI.  Требуется нарисовать общую схему, в упрощенном и приятном виде. Чем проще - тем лучше, без всяких ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Поэтажный план на здание

    $50

    Необходимо сделать поэтажный план на здание. Здание состоит из цеха (1 этаж) и пристройки (3 этажа). Отрисовать в автокаде план со сканов технического паспорта. Отрисовать в соответствии с условными знаками. Цех сделан на бумаге на А1 формате (фото ...

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовать в векторе 13 прокладок

    Есть гост с размерами. ГОСТ 15180-86 Нужно в формате ai по размерам отрисовать 13 прокладок, каждую в свой файл. Аккуратно и без ошибок в размере 1-к-1. Для загрузки в плоттер. с 50 по 600 диаметр, без ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад