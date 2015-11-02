Отрисовать схему спортивного комплекса.

Есть гост с размерами. ГОСТ 15180-86 Нужно в формате ai по размерам отрисовать 13 прокладок, каждую в свой файл. Аккуратно и без ошибок в размере 1-к-1. Для загрузки в плоттер. с 50 по 600 диаметр, без ...