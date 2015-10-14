Построение маршрута на схеме Метро

Чертежи и СхемыЗакрыт2 заявки339 просмотров
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Необходимо реализовать интерактивное построение маршрута на схеме Метро. По аналогии как например тут: http://www.metromap.ru​ (одна страница в шаблоне) Схема в PDF прикрепляется. Время перегонов между станциями есть, но желательно выносить эти данные на управление. Интересует предполагаемый принцип реализации, срок и стоимость. 

8 лет назад
Zenchuk
Павел 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад