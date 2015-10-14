Инфографика для сайта

Здравствуйте! Есть конструкция из металлического профиля (Во вложении), которая, как показала практика не справляется с нагрузками под которые проектировалась изначально. Необходимо сделать расчет нагрузок и на его основании предложить изменения в конструкцию, а также возможно по используемым ...