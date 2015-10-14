Инфографика для сайта

Чертежи и СхемыЗакрыт4 заявки234 просмотра
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Нужно подготовить инфографику к новости.

Инфографика включает:

1 диаграмму

2 графика

2 карты (на карту Украины нужно будет наложить данные)

Данные для инфографики в файле.

7 лет назад
sirzhant
Роман 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад