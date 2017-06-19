Очистить от вирусов сайт на Джумле

15 000 руб. в мес. Без общения по телефону, только переписка.Знание английского не ниже intermediate.Нужно оперативно отвечать на входящие сообщения с 19.00 до 3.00 по московскому времени. (пн-пт).Фактически поток сообщений небольшой - занятость не более 1 ...