Очистить от вирусов сайт на Джумле

Запустили молодой проект. Есть база сайтов потенциальных рекламодателей. Проект аналог яндекс маркет, только специализируется на садовой и строительной технике. Готовы оплачивать как 50 рублей за регистрацию на тестовый период 7 дней и 800 рублей за ...
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Есть сайт небольшой гостиницы на джумле. Хозяин сайт не поддерживает и не обновляет, поэтому периодически сайт заражается вирусами. Нужно сейчас восстановить его работу. Хостинг на Джино. Дам доступы. Срок - пару дней.
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