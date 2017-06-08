Нужен менеджер по обзвону

Ищем веб мастера сайта а так же seo продвижение + ведение контекстной рекламы. В техническую поддержку входит контроль работоспособности сайта а так же его функционала. Решение вопросов с хостингом если не работает сайт или сайт упал ...
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В компанию по увеличению продаж нужен менеджер на холодный обзвон.
Компания молодая и развивающаяся основной продукт маркетинговое продвижение. Необходимо прозвонить в общей сложности около 1000 контактов.
Компания молодая и развивающаяся, вы получите перспективу роста и развития в сфере интернет маркетинга!
Требования к кандидату:
Грамотная речь
Опыт холодного обзвона от 1 года
Отзывчивость и дружелюбность
Опыт прохождения каких либо тренингов
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