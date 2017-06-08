Нужен менеджер по обзвону

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В компанию по увеличению продаж нужен менеджер на холодный обзвон.

Компания молодая и развивающаяся основной продукт маркетинговое продвижение. Необходимо прозвонить в общей сложности около 1000 контактов.

Компания молодая и развивающаяся, вы получите перспективу роста и развития в сфере интернет маркетинга! 

Требования к кандидату:

Грамотная речь

Опыт холодного обзвона от 1 года

Отзывчивость и дружелюбность

Опыт прохождения каких либо тренингов

7 лет назад
igorbright
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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