Разовый холодный обзвон типографий Украина

Запустили молодой проект. Есть база сайтов потенциальных рекламодателей. Проект аналог яндекс маркет, только специализируется на садовой и строительной технике. Готовы оплачивать как 50 рублей за регистрацию на тестовый период 7 дней и 800 рублей за ...
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Есть проект - веб-сервис для сайтов украинских типографий по приему заказов. Необходимо в июле обзвонить типографии в вашем городе и предложить зарегистрироваться и попробовать. Готовы заплатить по 50 руб. за вновь зарегистрированных из вашей базы и установивших сервис на сайт, 200 руб. за оплаченный пакет, еще 200 руб. за оплаченный второй месяц.
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