Разовый холодный обзвон типографий Украина

Есть проект - веб-сервис для сайтов украинских типографий по приему заказов. Необходимо в июле обзвонить типографии в вашем городе и предложить зарегистрироваться и попробовать. Готовы заплатить по 50 руб. за вновь зарегистрированных из вашей базы и установивших сервис на сайт, 200 руб. за оплаченный пакет, еще 200 руб. за оплаченный второй месяц.