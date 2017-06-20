Удаленный оператор на обзвон- постоянная работа

Нужна девушка на удаленный обзвон номеров. Работа постоянная, бессрочная, поэтому ищем людей, которые настроены на долгосрочное сотрудничество. Работать нужно будет два дня в неделю: в четверг и пятницу. В четверг около 5-6 часов, в пятницу около 2-3 часов. Смысл работы - выдается список номеров для обзвона, всего около 60-ти, по этим номерам надо звонить, задавать несколько коротких вопросов, записывать ответы. Это не холодные звонки, не продажи. Люди, которым вы звоните всегда будут одни и те же и будут ждать вашего звонка.

Человек нужен ответственный, спокойный, стрессоустойчивый. Только из России, другие страны не рассматриваем.

Оплата - 1000 рублей в неделю плюс компенсация расходов на телефонную связь.

Подробности обсудим в личной переписке.