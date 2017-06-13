Сотрудник службы поддержки (общение в чате и почте)

Служба поддержкиЗакрыт41 заявка411 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

15 000 руб. в мес. 

Без общения по телефону, только переписка.Знание английского не ниже intermediate.Нужно оперативно отвечать на входящие сообщения с 19.00 до 3.00 по московскому времени. (пн-пт).Фактически поток сообщений небольшой -  занятость не более 1 часа в день по чистому времени, но нужно быть постоянно на связи.  

7 лет назад
in_motionn
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Техническая поддержка и продвижение сайта частного отеля

    Ищем веб мастера сайта а так же seo продвижение + ведение контекстной рекламы. В техническую поддержку входит контроль работоспособности сайта а так же его функционала. Решение вопросов с хостингом если не работает сайт или сайт упал ...

    Служба поддержки21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Холодный обзвон

    Запустили молодой проект. Есть база сайтов потенциальных рекламодателей. Проект аналог яндекс маркет, только специализируется на садовой и строительной технике. Готовы оплачивать как 50 рублей за регистрацию на тестовый период 7 дней и 800 рублей за ...

    Служба поддержки16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо совершить обзвон базы клиентов

    Добрый день  Требуется обзвонить базу клиентов  Что даём для работы?  =================  &gt; Есть холодная база клиентов в нашей CRM – Битрикс24  &gt; Даём доступ к базе и обучаем работе в ней  &gt; Проводим обучение по технологии холодных звонков  &gt; Звонки совершаются во ...

    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен менеджер по обзвону

    В компанию по увеличению продаж нужен менеджер на холодный обзвон. Компания молодая и развивающаяся основной продукт маркетинговое продвижение. Необходимо прозвонить в общей сложности около 1000 контактов. Компания молодая и развивающаяся, вы получите перспективу роста и развития ...

    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работа с базой

    Нужно провести холодный обзвон в определенном количестве по базе клиентов. Способами связи обеспечим за свой счет. За каждый положительный результат оплата 500 рублей.

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Tech support на постоянную основу. Удаленно. Английский язык.

    $550

    Добрый день!  У нас софт (CRM) для погрузочных компаний США . Нужно писать техническую документацию на английском языке , обучающие тексты как пользоваться программой, отвечать на телефонные звонки, помогать клиентам на английском языке. [b]Обязательно знание письменного и разговорного ...

    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен человек на обратную связь и общение с партнерами

    Есть 2 проекта, предлагающие определенные услуги - создание интернет-магазинов и интернет-маркетинг. [b]Нужно:[/b] - общаться с клиентами - общаться с потенциальными клиентами, консультировать. - общаться с партнерами по нашей партнерской программе. - искать и привлекать участников в нашу партнерскую программу. - ...

    Служба поддержки18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходим человек для работы в обменнике электронных валют

    $200

    Нужен оператор для сервиса электронных валют - обязанности: отправка переводов на карты. Работа удаленная, график 10:00 - 20:00. Загруженность средняя (можно параллельно заниматься своими делами) Кандидат должен быть с Украины, внимательный и ответственный.

    Служба поддержки51 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скачать файл с nulled.cc (50 симпатий)

    Подробное описание  Необходим человек с аккаунтом на nulled.cc  Скачать и залить на какой-нибудь файлообменник ЯД, Мега, Mail Облако  или просто дать рабочую ссылку для скачивания на следующие материалы:  Ссылку, которую нужно скачать предоставлю по ходу  Внимание! Это закрытый ресурс, для ...

    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • 100 Холодных звонков по базе

    Наличие компетенции в этой области желательно. Цель звонка закрыть ЛПР на встречу. 5 руб./звонок + 70 руб. за назначенную встречу (никаких мутных схем с оплатой за договор или других, которые Вы не сможете оследить). Связь оплачивается мной (Сервис ...

    Служба поддержки3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад