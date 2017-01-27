Программа загружающая карточки товаров на 2 сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки132 просмотра

Внимательно читайте ТЗ по ссылке и только тогда подавайте заявки.https://docs.google.com/document/d/1QNuDLoP-N50FFg4VCUDt-JkEcph_fQXZtzY2rYGR9ro/edit

8 лет назад
seora
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров