Нужен специалист, который уже парсил форумы IPB4. Задача состоит в том, что нужно собрать все темы, пользователей одного форума IPB4 перенести в базу другого форума IPB4. При этом нужно ...
Программа загружающая карточки товаров на 2 сайта
Внимательно читайте ТЗ по ссылке и только тогда подавайте заявки.https://docs.google.com/document/d/1QNuDLoP-N50FFg4VCUDt-JkEcph_fQXZtzY2rYGR9ro/edit
Заявки фрилансеров
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