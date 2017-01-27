Внимательно читайте ТЗ по ссылке и только тогда подавайте заявки.https://docs.google.com/document/d/1QNuDLoP-N50FFg4VCUDt-JkEcph_fQXZtzY2rYGR9ro/edit
Внесение доработок ДЖУМЛА
У меня есть проблемы с доработкой сайта на CMS Joomla. Требуются доработки фронтэнда и бэкэнда. По моей оценке работы примерно на 2-4 дня, но специалисту виднее.
Есть недоделанный интернет-магазин по доставке суши-роллов. Сейчас криво работает фильтр и подгрузка товаров в меню. Товары набиты через virtmarket
Требования к поиску товаров:
Он должен осуществляться по атрибутам:
Вес, цена (ползунками)
Категория товара(Суши, роллы, сеты и т.д.)
Вид товара (Новинка, острое, акция и пр.)
Ну и состав (Лосось, креветки, краб и т.д.)
Также текстовый поиск по любому запросу. Будь то целое слово, или часть слова.
Все эти фильтры должны работать как по отдельности, так и вместе.
Подгрузка товаров при поиске или на странице меню идет по 12 шт. Т.е. 12 шт, потом прокручиваем еще 12 и т.д. Сейчас работает не везде.
Еще отдельная проблема: в базе данных набиты не все улицы. Список улиц есть, а вот набиты не все туда. Надо добить.
Из условий сотрудничества еще есть нахождение на связи в рабочее время по МСК или в другое время, но обговариваемое отдельно.
Есть еще задачи по мелочи: Текст на главной странице, который к движку, чтобы его можно было править не только через FTP, а из админки и так же с текстом на странице доставки и акций. Но их полный перечень будет выслан почтой.
Полное осмечивание по деньгам и срокам после общения по скайпу.
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