Внесение доработок ДЖУМЛА

У меня есть проблемы с доработкой сайта на CMS Joomla. Требуются доработки фронтэнда и бэкэнда. По моей оценке работы примерно на 2-4 дня, но специалисту виднее.

Есть недоделанный интернет-магазин по доставке суши-роллов. Сейчас криво работает фильтр и подгрузка товаров в меню. Товары набиты через virtmarket

Требования к поиску товаров:

Он должен осуществляться по атрибутам:

Вес, цена (ползунками)

Категория товара(Суши, роллы, сеты и т.д.)

Вид товара (Новинка, острое, акция и пр.)

Ну и состав (Лосось, креветки, краб и т.д.)

Также текстовый поиск по любому запросу. Будь то целое слово, или часть слова.

Все эти фильтры должны работать как по отдельности, так и вместе.

Подгрузка товаров при поиске или на странице меню идет по 12 шт. Т.е. 12 шт, потом прокручиваем еще 12 и т.д. Сейчас работает не везде.

Еще отдельная проблема: в базе данных набиты не все улицы. Список улиц есть, а вот набиты не все туда. Надо добить.

Из условий сотрудничества еще есть нахождение на связи в рабочее время по МСК или в другое время, но обговариваемое отдельно.

Есть еще задачи по мелочи: Текст на главной странице, который к движку, чтобы его можно было править не только через FTP, а из админки и так же с текстом на странице доставки и акций. Но их полный перечень будет выслан почтой.

Полное осмечивание по деньгам и срокам после общения по скайпу.